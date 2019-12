A Trani la quarta edizione del "Memorial Nicholas de Santis"

L'Associazione NDS & Capirro Sport Village presentano per il giorno 22 dicembre, alle ore 10, il 4° Memorial Nicholas de Santis, quadrangolare di calcetto presso Capirro Sport Village (in Via 69 Strada a Denominarsi).Parteciperanno le seguenti squadre: Tranas FC, S.S. Longobarda dello Spirito Santo, Associazione Nicholas de Santis, AS Roma sez. Trani. A seguire cerimonia di premiazione, durante l'evento sarà possibile fare delle offerte per cercare di ripristinare il salvadanaio dell'associazione rubato che era destinato per le attività dell'associazione NDS. Infine, durante lo svolgimento del torneo sarà possibile rinnovare o fare nuove iscrizioni all'associazione. E' gradita una grande partecipazione di pubblico.