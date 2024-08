A Trani, ladro di uva in bicicletta messo in fuga dalle Guardie Campestri

Un rocambolesco tentativo di furto d'uva è stato sventato dalle guardie campestri due giorni fa in contrada Torre Pilato, quasi al confine con Barletta.Su segnalazione del coordinatore si sono portate in detta contrada due pattuglie del consorzio Guardie rurali, che hanno incrociato un uomo sui 40 anni che portava appeso al manubrio della bicicletta elettrica un capiente secchio pieno di uva appena rubata, e dietro alla stessa bicicletta una cassa pronta a essere riempita.Alla vista delle guardie il ladro ha perso il cappellino che aveva calato sugli occhi per non farsi riconoscere mentre si dava a una fuga precipitosa saltando il muretto della ferrovia e ovviamente lasciando la bicicletta elettrica in terra . Fortunatamente in quel momento non transitava nessun treno, perché nella concitazione della fuga sarebbe potuta succedere una tragedia. Dell'accaduto è stata data notizia al commissariato di Polizia di Stato.