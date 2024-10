"Accogliere": i Dialoghi di Trani raccontano storie anche a scuola

L'Istituto Comprensivo "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio" organizza uno speciale momento di accoglienza ispirato all'iniziativa culturale de "I Dialoghi di Trani"In occasione dei Dialoghi di Trani, uno degli eventi culturali più attesi dell'anno, l'Istituto Comprensivo "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio" ha dato vita ad una speciale iniziativa dedicata agli alunni delle scuole primarie D'Annunzio e Papa Giovanni XXIII, con l'obiettivo di inaugurare il nuovo anno scolastico sotto il segno dell'accoglienza. L'evento, fortemente voluto dal Dirigente Scolastico, Prof. Giovanni Cassanelli, ha consolidato la nascita del nuovo comprensivo all'insegna dell' inclusione.Protagonista della giornata è stato il raccontastorie Enzo Covelli della Libreria Miranfù, che ha portato in scena due spettacoli dedicati alle classi prime, seconde e terze.Con la sua ormai celebre valigia di libri, il libraio ha raccontato storie tratte dal mondo degli animali, toccando temi di grande rilevanza sociale come l'accoglienza, l'amicizia e la solidarietà. Le sue narrazioni hanno offerto ai piccoli spettatori non solo un momento di intrattenimento, ma anche un'importante occasione di riflessione sui valori fondanti della convivenza.In linea con i temi affrontati quest'anno dai Dialoghi di Trani, il concetto di accoglienza è stato declinato in molteplici ambiti, tra cui l'inclusione sociale, l'incontro con l'altro e l'apertura verso il diverso. Le storie raccontate da Enzo Covelli hanno saputo trasmettere questi messaggi in modo semplice ed efficace, stimolando i bambini a riflettere su quanto sia importante accogliere chi viene da realtà diverse, chi pensa in maniera differente e chi rappresenta il "nuovo", come il simbolico Dr. Lupo. Il Dirigente Cassanelli ha voluto che questo coinvolgente momento segnasse un nuovo inizio, capace di sottolineare l'importanza dell'inclusione non solo a livello formale, ma anche umano ed emotivo. "Accogliere", infatti, non significa semplicemente ricevere, ma aprirsi agli altri, valorizzare le differenze e costruire insieme un percorso di crescita condivisa.Questo evento rappresenta un segnale forte e significativo, soprattutto in un momento storico in cui il tema dell'accoglienza – intesa non solo in ambito migratorio, ma anche in quello sociale e culturale – è al centro del dibattito pubblico. I Dialoghi di Trani hanno offerto così un contesto ideale per far emergere riflessioni profonde, non solo per gli adulti, ma anche per i più piccoli, che sono chiamati a diventare i cittadini del futuro.Con questa iniziativa, l'Istituto Comprensivo "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio " ha dimostrato come la scuola possa essere un luogo privilegiato per la costruzione di valori universali, fondati sul rispetto, l'amicizia e la solidarietà, sul rispetto per l'ambiente e dei suoi ecosistemi, contribuendo così a formare una nuova generazione aperta e pronta ad accogliere le sfide del mondo contemporaneo.