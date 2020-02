Addio all'asilo in via Di Vittorio: al suo posto sorgerà un'area verde pubblica

Approvato in Consiglio il provvedimento di concessione in favore della chiesa di San Magno

Un campo polivalente e un'area a verde pubblico. Così si trasformerà l'area in via Di Vittorio, da troppo tempo abbandonata al degrado, su cui sorge una struttura, nata per diventare un asilo, e mai portata a termine.Nella giornata di ieri il Consiglio comunale ha infatti approvato il provvedimento di concessione in favore della Parrocchia San Magno a pochi giorni dall'inaugurazione del nuovo tempio di culto, a cura degli architetti Sergio D'Addato e Bario Natalicchio, prevista per sabato 22 febbraio.Il provvedimento comunale s'inserisce a complemento del nuovo progetto parrocchiale: il rudere, oramai fatiscente, sarà abbattuto e i residenti potranno così godere di uno spazio verde oltre che di una nuova chiesa, attesa da anni.