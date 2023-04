Al tg1 delle 20 Trani è più bella che mai: e Andrea Moselli guida tra i vicoli e il porto

"Sembra quasi sospesa sull'acqua la cattedrale di Trani, con i suoi colori chiari che contrastano con il blu del mare" : esordisce così l'inviata valentina Bisti, che già stamattina in un collegamento in diretta aveva presentato Trani come simbolo del riaccendersi del turismo primaverile nelle città d'arte .La facciata sobria e austera , le scale che invitano a entrare" e, di fronte, l'imponente e maestoso castello Svevo, "due realtà in antitesi che si contrappongono, potere spirituale e potere temporale ": così Andrea Moselli - che ha accompagnato la troupe durante la mattinata e ha risposto alle numerose curiosità di Valentina Bisti - non solo una delle storiche guide di Trani ma anche uno dei più appassionati studiosi della Città , dei suoi segreti, dei suoi archivi.Tutt'intorno, aggiunge la giornalista, i turisti che cercano di immortalarsi in uno scatto da condividere sui social o tra gli amici e dimostrare quale posto splendido si sia visitato, dalla grande piazza al groviglio di vie in cui perdersi tra palazzi nobiliari e chiese .La vita di ogni giorno, dice ancora la Bisti , si intreccia con i turisti che arrivano per la prima volta e cercano le tracce di un passato che si perde nei secoli: e dopo un susseguirsi di immagini tra la sinagoga di Scolanova, la torre dell'orologio con lo stemma della città, Andrea Moselli illustra il porto I luogo vivo e "testimonianza tangibile della nostra storia, dice andrea , dal medioevo ai giorni nostri, ora vissuto dalla presenza dei pescatori, un tempo dai cavalieri templari che dalla Chiesa di Ognissanti partivano per la Terra Santa".Tra le immagini, anche il mitico musicista con l'organetto che è sempre in piazza Duomo, oggi salito alla ribalta nazionale grazie alla fedeltà alla Cattedrale ai piedi della quale da anni suona instancabile il suo Besame Mucho, una dichiarazione d'amore continua a questa grande bellezza che sale sempre più alla ribalta.