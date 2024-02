Giornata della guida turistica: domani una visita alla chiesa di Sant'Antonio Abate con Andrea Moselli

Mercoledì 21 febbraio si celebra la Giornata Internazionale della Guida Turistica, un evento promosso dalla World Federation of Tourist Guide Associations (WFTGA), occasione per sottolineare l'importanza di questa professione, che richiede competenze specifiche, passione e dedizione.In una città d'arte a vocazione turistica come Trani, la figura della guida turistica assume un ruolo di primaria importanza, non solo accompagna i visitatori alla scoperta dei luoghi d'interesse, ma offre anche una chiave di lettura per comprendere la cultura e le tradizioni locali.Nel'ottica, che da sempre caratterizza il movimento #SiamoSoloCustodi, Andrea Moselli organizza una visita guidata gratuita presso la Chiesa di Sant'Antonio Abate."Dalle radici romaniche al riuso contemporaneo", sarà un'occasione per approfondire e visitare un luogo unico della città, scoprendone la storia e le vicende architettoniche.La visita si terrà mercoledì 21 febbraio dalle ore 10 alle ore 11.45Per partecipare è gradita la prenotazione via WhatsApp al numero 3490788854.