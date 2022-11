Al via i lavori per la nuova piazza esterna del Gran Shopping Molfetta

Il Gran Shopping Molfetta ha dato il via ai lavori nello spazio esterno nei pressi dell'ingresso centrale, quello che porta nella grande piazza Ottagono. La nuova area sorgerà per offrire ai tanti avventori del centro commerciale un nuovo e rinnovato ambiente, che si estenderà su una superficie di circa 1.300 mq e sarà ricca di nuovi luoghi di aggregazione pensati per tutte le fasce di clientela che affollano il centro commerciale.Green zone, isole relax e un'area bimbi troveranno spazio nella nuova piazza esterna fruibile per tutto l'anno. "Questo significa offrire ulteriori luoghi di svago per chi, prima e dopo lo shopping, vuole passare del tempo all'aria aperta. Le nostre gallerie sono tra le più ampie, luminose e confortevoli sul territorio, e abbiamo pensato di offrire lo stesso comfort anche all'esterno" così il direttore del Gran Shopping Domenico Mele, che aggiunge: "Saranno spazi fruibili da chiunque, dai bambini agli anziani, dalle famiglie ai gruppi di giovanissimi. Sia con il sole che con la pioggia sarà un ambiente davvero piacevole in cui poter passare del tempo all'aperto, con tutti i comfort del caso". I lavori procedono a gran velocità e l'inaugurazione è prevista per l'inizio del nuovo anno.