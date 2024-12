Al via "Viaggio poetico" : un contest dedicato agli amanti della poesia e della scrittura creativa

L'associazione culturale ๐‹'๐„๐๐€๐๐ˆ๐’๐“๐€, ๐ข๐ง๐ฌ๐ข๐ž๐ฆ๐ž ๐š ๐Œ๐„๐“๐€๐๐Ž๐‹๐„' ๐ž ๐ฅ'๐‡๐”๐ ๐๐Ž๐‘๐“๐€๐๐Ž๐•๐€ di Trani, รจ lieta di annunciare l'apertura del contest di poesia "Viaggio Poetico", u๐ง'๐ข๐ง๐ข๐ณ๐ข๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐š ๐๐ž๐๐ข๐œ๐š๐ญ๐š ๐š ๐ญ๐ฎ๐ญ๐ญ๐ข ๐ ๐ฅ๐ข ๐š๐ฆ๐š๐ง๐ญ๐ข ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ฉ๐จ๐ž๐ฌ๐ข๐š ๐ž ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ฌ๐œ๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐ฎ๐ซ๐š ๐œ๐ซ๐ž๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐š.Il contest invita poeti e scrittori di ogni etร e provenienza a partecipare con opere originali che esplorano il tema del viaggio, inteso non solo come spostamento fisico, ma anche come percorso interiore, crescita personale e scoperta di nuovi orizzonti.Gli interessati potranno ๐ข๐ง๐ฏ๐ข๐š๐ซ๐ž ๐ฅ๐ž ๐ฅ๐จ๐ซ๐จ ๐ฉ๐จ๐ž๐ฌ๐ข๐ž ๐ž๐ง๐ญ๐ซ๐จ ๐ข๐ฅ ๐Ÿ๐Ÿ“/๐ŸŽ๐Ÿ/๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ“ , seguendo le indicazioni riportate nel bando ufficiale disponibile sui siti delle associazioni organizzatrici.I testi che giungeranno verranno raggruppati e suddivisi per temi, andando ad animare le diverse serate che verranno organizzate."Viaggio Poetico" rappresenta un'importante occasione per promuovere la cultura e la creativitร sul nostro territorio, stimolando la riflessione e la condivisione di esperienze attraverso la parola scritta.L'EBANISTA, METABOLE' e HUB PORTANOVA sono entusiasti di offrire a poeti emergenti e affermati uno spazio per esprimere la propria arte e connettersi con la comunitร .Per ulteriori informazioni contattare gli organizzatori tramite le pagine web e social o all'indirizzo email metabolefucinadeisaperi@gmail.com๐๐ž๐ซ ๐ข๐ง๐ฏ๐ข๐š๐ซ๐ž ๐ข ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฉ๐ซ๐ข ๐ฌ๐œ๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐ข ๐ž ๐ฌ๐œ๐š๐ซ๐ข๐œ๐š๐ซ๐ž ๐ข๐ฅ ๐ซ๐ž๐ ๐จ๐ฅ๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž๐ญ๐จ ๐ฌ๐ข ๐ฉ๐ฎ๐จฬ€ ๐š๐œ๐œ๐ž๐๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ฅ ๐ฌ๐ž๐ ๐ฎ๐ž๐ง๐ญ๐ž ๐ฅ๐ข๐ง๐คhttps://forms.gle/wpriMoHAbu9ZXctk7