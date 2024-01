Alimentazione e Sport: nella Bovio Rocca Palumbo una lezione della dottoressa Avveniente

Si è tenuta presso la Rocca Bovio Palumbo una lezione sul tema "Alimentazione e Sport".La scuola Rocca Bovio Palumbo ha avuto il piacere di invitare la Dottoressa Carla Avveniente, biologa nutrizionista specializzata in nutraceutica ed erboristeria, la quale ha messo in evidenza i pilastri essenziali per una vita sana, concentrando il suo discorso sull'importanza delle scelte alimentari e sull'attività fisica.Nella prima parte della lezione, ha esplorato il concetto del "piatto sano" e approfondito i sette gruppi alimentari, evidenziando quanto la stagionalità giochi un ruolo cruciale nella selezione degli alimenti. Ha evidenziato le differenze tra cibo sano e non sano, sottolineando l'importanza di un equilibrio adeguato, specialmente considerando i rischi di disturbi alimentari in giovane età.La seconda parte della lezione ha approfondito il ruolo fondamentale dello sport e i suoi molteplici benefici. Ho distinto tra sport statici e dinamici, sport di squadra e individuali, evidenziando come l'attività fisica regolare contribuisca in modo significativo al benessere generale.Ha concluso con un invito a essere custodi del proprio corpo e a fare scelte consapevoli, sia nel piatto che nel cuore. La salute, come sottolineato agli studenti, è la vera ricchezza della vita.Al termine della lezione le classi 2D, 1F, 3F E 1H hanno svolto un torneo di basket, organizzato con la società sportiva "Avis Basket" affiancati dal tecnico federale Daniele Vergine.Questa giornata dello sport è un invito essenziale per gli alunni della Rocca Bovio Palumbo ad essere custodi del proprio corpo e a fare scelte consapevoli.