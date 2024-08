Allagamento in Via Austria, “Perché non fa notizia?”

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 19 agosto, anche in Via Austria, zona Trani Nord, si è verificato un allagamento, a causa delle precipitazioni consistenti e delle raffiche di vento che hanno convogliato carte, buste e bottiglie di plastica in prossimità delle caditoie, occludendone le fessure ed impedendo lo scorrimento dell'acqua piovana.«Nessuno – ha polemizzato un residente - sembra accorgersi di noi al Comune. Scusate se esistiamo. Questa strada è oggettivamente sporca. Abbiamo sollecitato più volte l'AMIU, anche protocollando istanze scritte. Non è servito a niente. Da anni, ormai, quando si verificano gli allagamenti, siamo noi a rimboccarci le maniche e sbloccare la situazione. Per carità, lo facciamo volentieri perché abitiamo qui, ma non dovrebbe essere così. Senza servizi, perché dovremmo continuare a pagare le tasse allora?».«Dobbiamo dire la verità. I primi responsabili – ha affermato un altro residente - della sporcizia di questa strada siamo comunque noi, i residenti che ci abitano. È innegabile, altresì, il disimpegno da parte di AMIU che considera, probabilmente, Via Austria meno importante. Questo non va bene perché non ci sono vie di serie A e serie B».Scarso senso civico, da una parte, poca attenzione, molto probabilmente, di AMIU dall'altra. Certo, un rispetto maggiore delle regole e interventi di pulizia più frequenti andrebbero a beneficio di tutti e potrebbero prevenire e, dunque, scongiurare nuovi futuri allagamenti. Il forte acquazzone di ieri non sarà né il primo né l'ultimo.