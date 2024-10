Alle 9 il via a Tranincorsa 2024: l'itinerario e le strade chiuse al traffico

Parte alle 9 di questa mattina la Tranincorsa 2024 a cura della Atletica Tommaso Assi & Triathlon Team. Snonandosi nel percorso della Città ricordiamo le vie che resteranno chiuse al traffico.PERCORSO TRANINCORSA 2024, ORE 09:00 L'itinerario della gara, omologato dai Giudici della Fidal, sarà il seguente: (PARTENZA): Piazza Marinai d'Italia - Lg. C. Colombo - Via Tasselgardo - Via Malcangi - Viale De Gemmis - Corso Don Luigi Sturzo - Via Pozzopiano - Via Falcone - Via Istria - C.so M.R. Imbriani - Via A. Moro - Via M. Pagano - Via Fra Diego Alvarez - Piazza Re Manfredi - Piazza Duomo - Via Porta Vassalla - Piazza Trieste - Via Statuti Marittimi -Via Tiepolo - Piazza Plebiscito - Lg. Chiarelli - Lg. C. Colombo - Piazza Marinai dItalia - Viale De Gemmis - Via Bisceglie (giro di boa prima del Ponte Lama) - Via Malcangi - Via A. Moro - Via Mario Pagano - Via Beltrani - Piazza Duomo - Via Porta Vassalla - Piazza Trieste - Via Statuti Marittimi - Via Tiepolo - Piazza Plebiscito - Lg. Chiarelli - Lg. C. Colombo - Piazza Marinai dItalia (ARRIVOOre 9 Percorso: 21,097 km tra le bellezze di TraniCosteggiando il Mare Adriatico: Corri lungo la splendida costa, sentendo la brezza marina e ammirando il panorama mozzafiato.Attraverso il Centro Storico: Scopri le stradine medievali, i palazzi antichi e i monumenti che raccontano la storia millenaria di Trani.Il percorso della mezza maratona cittadina quest'anno è stato leggermente modificato ma toccherà come sempre alcuni dei luoghi più iconici di Trani, offrendo ai corridori viste mozzafiato sul mare Adriatico e sul famoso porto. Partenza ed arrivo sono in Piazza Marinai d'Italia da cui i partecipanti ripasseranno intorno al 10° km, così come per ben 2 volte si costeggerà la meravigliosa Cattedrale (tra il 7° ed il 17° km) un gioiello dell'architettura romanica pugliese, ci sarà il solito giro di boa lato Bisceglie posto intorno al 13° km con il finale che dal porto riporterà gli atleti verso il traguardo.La Mezza Maratona di Trani non è solo una competizione per atleti agonisti, ma un evento aperto a tutti gli appassionati di corsa, dai principianti ai più esperti. Da quest'anno sarà possibile partecipare alla short run sulla distanza di 10 km aperti a non competitivi. Sarà un'occasione per mettersi alla prova, per superare i propri limiti e per vivere una giornata all'insegna dello sport e del divertimento. Inoltre, la presenza dei Pacers RunningZen garantirà anche ai meno esperti di affrontare la gara con serenità e sicurezza.Premi e Sorprese: Oltre alla soddisfazione personale, ci sono premi per i primi classificati e sorprese lungo il percorso. Prestare attenzione ai divieti lungo il percorso