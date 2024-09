Il Sindacato dei Militari: "Con Trani un legame sempre più stretto"

Il sindacato Libera Rappresentanza dei Militari (LRM)domenica 15 settembre ha presenziato alla gara di triathlon che si è svolta a Trani consolidando così il suo impegno sul territorio.La presenza del sindacato si è resa evidente , anche nelle fasi di premiazione della gara."Siamo grati di questo coinvolgimento e ringraziamo Trani loppppp e la Puglia tutta, sottolinea il Segretario Generale Marco Votano, "questi eventi, aggiunge il Vice SegretarioNazionale Bozzi Gaetano, "esaltano la sinergia e rappresentano un'importante occasione per affermare la presenza ed il coinvolgimento con la cittadinanza di LRM in PugliaL'obiettivo di rafforzare i rapporti con i propri associati e promuovere una maggiore consapevolezza sui diritti dei militari, per il Segretario Regionale Pugliese Giulio Sardella, "è un'obiettivo comune a tutti i Rappresentanti locali provinciali e regionali".La partecipazione ad eventi come questo, conclude il Segretario Generale, permette di creare un legame più stretto con il territorio e promuovere la nuova realtà sindacale istituita per l'esercito.Il sindacato Libera Rappresentanza dei Militari (LRM) desidera inoltre esprimere i suoi più sentiti ringraziamenti alla Città di Trani per l'accoglienza e per aver dato la possibilità di prendere parte ad un evento così sentito e impegnativo.Un ringraziamento speciale, chiosano i rappresentanti provinciali Gala Tania e il Vice Presidente Regionale Scialo' Emanuele va anche all'organizzazione, per la professionalità dimostrata nell'allestimento della manifestazione ed allo staff organizzativo dell'Atletica Tommaso Assi Triathlon Team, sotto l'egida della FITri e con il patrocinio di Regione Puglia, Città di Trani e Lega Navale di Trani, per l'eccellente gestione dell'evento, che ha permesso di far vivere ai partecipanti una giornata all'insegna dello sport e della condivisione.