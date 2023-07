Ancora una black out notturno in diverse zone della città

Black out seconda parte: Trani città fantasma.Anche la notte scorsa Trani è nuovamente rimasta "al buio". La stessa situazione si era verificata la sera precedente, ed era già capitato in passato, con la differenza che gli ultimi 2 black-out non hanno risparmiato quasi nessuna zona della città.In un arco temporale che trova inizio in piena notte, intorno alle h 2 circa, prolungatosi fino all' orario di primo mattino, la gente è rimasta in balia del buio, rendendo difficoltoso e soprattutto pericoloso il movimento di auto, costrette ad abbagliarsi a vicenda, e soprattutto dei pedoni, che se sforniti di torcia, o con il cellulare scarico, erano veri e propri fantasmi per le strade, e involontari bersagli di auto o motorini.Per non parlare degli allarmi che hanno squarciato il sonno della gente, squillando per tutto il periodo di down elettrico, rendendo la situazione di disagio ancor più "odiosa".La riflessione va estesa anche alla tempistica in cui si è verificata la situazione: tutto ciò è avvenuto nuovamente di notte, a "lavori fermi", (eccezione fatta per bar e locali notturni), ma se fosse successo di mattina? Avremmo realmente avuto una città paralizzata da nord a sud. Dopo questi black-out alcuni semafori sono ancora spenti o soggetti ad un mancato funzionamento. La speranza è che tutto torni al pieno funzionamento al più presto, anche per evitare i già ricorrenti ingorghi stradali.Consigli per il futuro? Se non avete una buona batteria del telefono, in tasca, fate spazio per una torcia in miniatura, visto che non è la prima volta che Trani si "oscura".