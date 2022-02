Approvato l'ampliamento del Distretto della Puglia Federiciana con Foggia, la Capitanata e l'intera provincia BAT. "Un progetto sostenuto in maniera convinta con il supporto dell'assessore Alessandro Delli Noci, che ringrazio" A dichiararlo è il presidente del Gruppo PD in Regione, Filippo Caracciolo che aggiunge: "Iniziative come questa valorizzano le peculiarità specifiche dell'agroalimentare della macro-area con l'obiettivo di svilupparne al meglio le potenzialità".L'allargamento del Distretto rappresenta 35 mila aziende di produzione e commercializzazione dei principali settori dell'agroalimentare, dal grano all'olio, al vino al latte.Aziende che, grazie alla rappresentazione del Distretto, potranno affrontare le sfide del futuro cogliendo e utilizzando le opportunità offerte dalle risorse e benefici nazionali destinati proprio ai Distretti."Rafforzare la competitività delle aziende con l'innovazione, ed offrire loro strumenti di promozione, accompagnarli nel processo di internazionalizzazione per dare nuovi sbocchi commerciali – conclude Caracciolo – significa non solo lavorare per lo sviluppo del nostro territorio ma soprattutto per il futuro dei nostri giovani, creando occupazione e contenendo la fuga delle nostre risorse migliori".