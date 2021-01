Apulia Trani sconfitta a Roma

Giornata da dimenticare per le ragazze dell Apulia Trani in campo a Roma contro la Res Women, che nel recupero della seconda giornata del girone D di serie C, sono state battute con un perentorio ed inequivocabile 6 a 0.Il match è stato un monologo delle giallorosso, ma le tranesi promettono di recuperare al più presto, anxhe con nuovi innesti.Recupero 2^ giornataRes Women – Apulia Trani 6-0Marcatrici: 13′ Fracassi, 66′ e 82′ Simeone, 72′ Spagnoli, 74′ Coluccini, 85′ CosentinoClassificaChieti, Palermo 9 puntiRes Women, Monreale 6 puntiFormello, Sant'Egidio 4 puntiLecce, Trani, Pescara 3 puntiTernana, Crotone 0 punti