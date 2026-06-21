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Architetti-tennisti, tutto pronto per il 1° torneo nazionale Italgraniti ArchiCup al via lunedì 22 nella BAT

Ideato ed organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC della BAT. Gare sino a sabato 27 giugno allo Sporting Club di Trani

Trani - domenica 21 giugno 2026
Sarà lo splendido scenario dello Sporting Club di Trani ad accogliere le decine di gare che caratterizzeranno il 1° torneo nazionale di Tennis Italgraniti ArchiCup interamente riservato ad Architetti provenienti da tutta Italia. Ideato ed organizzato nell'ambito delle iniziative estive dall'Ordine degli Architetti PPC della BAT avrà il via lunedì 22 e terminerà sabato 27 giugno con le finali delle diverse categorie in gara. Un momento di sport, aggregazione, condivisione e confronto che vedrà nella BAT decine di professionisti dell'architettura provenienti da tutta Italia per questa prima edizione del torneo patrocinata dal Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, dalla Federazione Regionale degli Architetti, da Regione Puglia, Provincia BAT e Città di Andria, Trani e Barletta oltre che da numerosi partner privati.

«Sarà un momento molto atteso e molto bello per tutti noi – ha spiegato il Presidente dell'Ordine degli Architetti PPC BAT Andrea Roselli – un momento in cui accoglieremo tanti professionisti da fuori provincia e regione, in quello che sarà anche uno spot per l'intero territorio nel segno dello sport ed in particolare il Tennis che è poi una metafora perfetta anche per il nostro lavoro. Una professione la nostra che ci vede spesso lavorare in solitaria ma che deve poi sempre rapportarsi con il lavoro di gruppo per crescere, migliorare e formarsi nel segno della bellezza e della dedizione verso i nostri territori. Questo lo spirito che accompagnerà il torneo stesso che speriamo possa avere anche un importante futuro come sta accadendo per altre iniziative che l'Ordine degli Architetti BAT ha lanciato come per esempio Architetto Chef».
Sette le categorie in gara tra singolare e doppio. Il torneo sarà presentato a giornalisti ed addetti ai lavori lunedì pomeriggio alle 18 presso lo Sporting Club di Trani in via Astor Piazzolla
  • architetti
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