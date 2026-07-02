Sorrisi, formazione, tennis e condivisione: chiusa la 1^ edizione del torneo nazionale ArchiCup Italgraniti

Decine di partecipanti provenienti dalla Puglia ma anche da Basilicata, Marche, Lombardia e Campania. Tanti incontri sulla terra rossa dello Sporting Club, eventi formativi e molti momenti di condivisione come la Festa dell'Architetto sullo splendido lungomare di Trani. E' stato un concentrato di sport, formazione e bellezza il 1° torneo nazionale di Tennis, l'ArchiCup Italgraniti, organizzato a Trani dall'Ordine degli Architetti PPC BAT con il patrocinio del Consiglio Nazionale (CNAPPC), della Federazione degli Architetti di Puglia e dei comuni cocapoluogo della Provincia di Barletta Andria Trani. Tanti anche i partner privati che hanno sponsorizzato l'evento tra cui l'azienda Italgraniti che ha voluto legare il suo brand come title sponsor.Dal punto di vista prettamente sportivo cinque le categorie in campo con in particolare i singolari maschile e femminile open che hanno regalato tornei molto appassionanti e due finali lunghe e sul filo di lana. Nel femminile ha trionfato l'arch. Di Micco dell'Ordine BAT, dopo aver superato l'arch. Pepe dell'Ordine di Potenza in una finale equilibrata. Stesso equilibrio avuto anche nella finale maschile dove l'arch. Roselli dell'Ordine BAT ha superato l'arch. Chirichella dell'Ordine di Napoli. Finali altrettanto appassionanti nel singolare maschile over 55 (successo dell'arch. Roselli sull'arch. De Leonardis) e nel doppio misto (con il successo della coppia Di Micco-De Leonardis sulla coppia Paolillo-Torsello). Nello speciale trofeo a squadre a cui partecipavano tre ordini professionali, la prima edizione è stata assegnata all'Ordine degli Architetti BAT (Andrea Roselli, Gaetano Orciuolo, Biagio Capurso, Claudio De Leonardis, Vincenzo La Forgia, Nicola Di Stefano, Luana Di Micco, Greta Torsello, Antonio Paolillo, Debora Anelli, Francesca Fariello).«Un sincero grazie a tutti i partecipanti, alle istituzioni che ci sono state vicine, agli sponsor fondamentali per la riuscita del torneo, allo Sporting Club che ci ha permesso di utilizzare i campi ed un grazie particolare a tutto il consiglio dell'Ordine degli Architetti BAT che ha collaborato attivamente con me per la realizzazione di questo piccolo sogno – ha spiegato l'arch. Andrea Roselli Presidente dell'Ordine degli Architetti BAT nonchè Direttore Tecnico dell'ArchiCup – ci sono molte cose da migliorare e diverse situazioni ovviamente ci consentiranno di adeguare ulteriormente regolamenti e partecipazioni. Ma siamo davvero orgogliosi della risposta dei colleghi, della qualità delle gare e di aver avviato quello che speriamo possa essere un progetto che varchi ben presto i confini della Puglia. Obiettivo non può che essere di renderlo itinerante e sempre più aggregativo. A noi servono spazi di condivisione anche extra professione proprio per cementificare i rapporti e lo scambio di idee. Poi nel corso di questa settimana – ha spiegato ancora l'arch. Roselli – abbiamo anche approfondito alcuni temi tecnici ed abbiamo svolto la nostra Festa dell'Architetti in cui abbiamo dato il benvenuto a nuovi iscritti e, soprattutto, salutato anche i tanti anni di iscrizione, 50 per la precisione del collega Michele Sfregola».