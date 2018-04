Bambini e diabete, alla D'Annunzio si educa alla gestione della patologia

Vivere bene con il diabete a scuola. E' questo il tema dell'incontro in/formativo tenutosi presso il 3^ Circolo Didattico "G.D'Annunzio" , con la Prof.ssa Lucia Vitale, Presidente dell' Apgd (Associazione pugliese per l'aiuto al giovane con diabete), sull'accoglienza, la gestione e l'inclusione dei bambini con Diabete Mellito, in collaborazione con A.O.U. "Policlinico Consorziale" Ospedale Pediatrico "Giovanni XXIII" di Bari.Di fronte ad una diagnosi che spesso spiazza i genitori e richiede un lavoro di accettazione e riequilibrio delle vite di tante famiglie, è fondamentale pensare , oltre all'intervento prettamente medico, ad un inserimento quanto più sereno possibile in ogni contesto , in particolare la scuola, una delle prime forme sociali con cui il bambino entra in contatto. Formare ed informare i docenti diventa, pertanto, importantissimo per garantire il ben-essere psicofisico di alunni e studenti con Diabete di Tipo 1 in orario scolastico, cercando di fornire una corretta informazione atta a fugare pregiudizi, credenze e luoghi comuni .Rafforzare l'approccio educativo/formativo, promuovere l'autogestione e l'empowerment dei bambini e degli adolescenti affetti da tale patologia sono le finalità, la mission dell'APGD. E forse non tutti sappiamo che nel 2013 un Gruppo di lavoro composto da esponenti dell'Associazione Italiana Giovani con Diabete, Ministero della Salute, MIUR, SIEDP, Societa' Diabetologia Pediatrica ed Assessorati Sanita' Regioni Umbria e Marche ha lavorato alla stesura del Documento per l'inserimento del bambino, adolescente con diabete in ambito scolastico e garantire la corretta conoscenza da parte delle Istituzioni scolastiche delle condizioni ad essi collegate, in modo da affrontare i bisogni e gli eventuali rischi, ma anche di programmare accorgimenti per prevenire ed intervenire efficacemente e correttamente.Una scuola inclusiva deve saper valorizzare la dimensione speciale di ogni alunno, ed i bambini affetti da tale patologia cronica di certo lo sono, perche' abituati, temprati ad affrontare e vincere le quotidiane sfide che li coinvolgono in prima persona ed interessano tutti coloro che vi ruotano intorno.