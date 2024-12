Bando per eventi natalizi, Lima (FdI): "Quali i criteri di scelta?"

"Quali sono i criteri con i quali verranno elargiti soldi pubblici per il Natale alle associazioni? Per curiosità sono andato a leggermi l'avviso pubblicato sul sito del comune per le iniziative natalizie. Chi decide se un evento è meritevole o meno? L'unico vero criterio, in realtà sembrerebbe l'insindacabilità delle scelte. A che serve l'avviso se poi si riduce tutto alla mera discrezionalità esercitata dall'amministrazione? Sempre la stessa storia...". Lo dichiara Raimondo Lima, membro della direzione nazionale di Fratelli d'Italia.