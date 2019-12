Bilancio, programma triennale dei lavori pubblici e debiti: oggi ritorna il Consiglio comunale

Revisione ordinaria delle società partecipate

Oggi, alle ore 15.30 in prima convocazione (venerdì 27 dicembre la seconda convocazione alla stessa ora) si riunisce il Consiglio comunale di Trani. Questo l'ordine del giorno:1. Ratifica deliberazione di Giunta Comunale di variazione urgente al Bilancio di Previsione 2019/2021 (Art.175 comma 4 del TUEL).2. Approvazione Bilancio Consolidato per l'Esercizio 2018 – Art. 11–Bis, D.Lgs n.118/2011.3. Programma triennale dei Lavori pubblici per il triennio 2019 – 2021 e dell'elenco Annuale 2019. Aggiornamento.4. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante da conciliazione giudiziale tra la Società Service Gold Global Società Cooperativa Sociale c/Comune di Trani. Importo €.17.000,00.5. Riconoscimento debito fuori Bilancio art.194 comma 1 lett.e) del TUEL, approvato con D.Lgs 18/8/2000 n.267, in favore della Ditta SECA srl di Trani per forniture di arredi.6. Società AMET spa servizio di illuminazione pubblica e monumentale, impiantistica semaforica anno 2016 e 2018 gestione integrata dei posti barca e del servizio per l'approdo e l'ormeggio 2017 e 2018. Riconoscimento del debito fuori bilancio.7. Riconoscimento del debito fuori Bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lett.e) del D.Lgs 267/2000, in applicazione dell'art.191 comma 3, del D.Lgs 267/2000 alla Ditta DMF Costruzioni srl.8. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da richiesta liquidazione onorario Ing. Auciello per espletamento incarico di consulenza tecnica nella procedura R.G. 963/2016/VG. Importo €.11.072,58.9. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194, comma 1 lett.e) del TUEL, approvato con D.Lgs 267/2000, in favore della Società CADAN s.r.l.-10. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194, comma 1 lett.e) del TUEL, approvato con D.Lgs 18/8/2000, n.267, in favore della Società AMET s.p.a.- Trasporto scolastico.11. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194, comma 1 lett.e) del TUEL, approvato con D.Lgs 18/8/2000, n.267, relativo all'IVA riferita, ove prevista ai servizi minimi trasporto pubblico locale Anno 2017 Comune di Trani - AMET s.p.a.-12. Istituzione della Consulta per l'Ambiente. Approvazione Regolamento della Consulta per l'Ambiente.All'ordine del giorno, così come precedentemente notificato, sono stati aggiunti i seguenti argomenti: