Botta e risposta tra Italia in Comune e Popolari: «Non vediamo l'ora di vedere quanto prodotto dall'assessore»

Se le parole hanno ancora un senso, ciò che hanno scritto è chiaro a tutti.Non sono necessarie altre spiegazioni. Ciascuno capisce esattamente il senso delle parole contenute nel comunicato che hanno pubblicato, ma soprattutto il modo, che spesso, anzi spessissimo, nella comunicazione, diventa il messaggio stesso.Evidentemente, per spingere una forza di maggioranza a rilasciare chiarimenti in merito ad un suo stesso comunicato, dichiarandosi sulla stessa lunghezza d'onda dell'assessore al quale, chiede per iscritto di recepire qualcosa che avrebbe dovuto fare mesi e mesi fa per mettere in condizione i commercianti di poter utilizzare queste procedure già da subito, da la certezza che le nostre perplessità in fondo erano sensate e corrette.Nel merito dato che siamo ingenui ma, sempre dalla parte di tutti i commercianti di Trani e, non soltanto sulla carta o a parole, non vediamo l'ora di vedere quanto prodotto dall'assessore in collaborazione con i Popolari.Ci preme in chiusura solo ricordare che siamo a maggio e la stagione estiva è cominciata buon risveglio a tutti ed un grande in bocca al lupo (figurato s'intende) agli "amici" di "Popolari con Bottaro".