Tavole degli Statuti Marittimi sul Porto di Trani: la proposta arriva da Italia in Comune

Italia in Comune Trani propone all'Amministrazione Comunale la collocazione delle tanto vituperate Tavole degli Statuti Marittimi nella via a loro dedicata, sul porto, proprio di fronte alle imbarcazioni, motivo per le quali sono state scritte e a cui sono destinate.Lungo la passeggiata del porto, proprio in Via Statuti Marittimi, abbiamo uno spazio pedonale su cui in certi periodo dell'anno vengono sistemati alcuni totem in plastica di grandi dimensioni.Prendendo spunto da queste strutture pubblicitarie e d'intesa con il Demanio Marittimo si possono benissimo collocare in questo spazio, il loro naturale spazio.Volendo nella struttura che dovrà sostenere le singole lapidi si può inserire un sistema audio che interagisce, on-demand, con il turista spiegandogli ciò che sta osservando, anche attraverso un semplice QR Code per avere le informazioni attraverso lo Smartphone.