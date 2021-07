Bottaro: "Il parco dei cinque sensi è il più bello della città, è vostro, abbiatene cura!"

Inaugurato il parco in via Grecia tra la gioia di genitori e bambini di tutto il quartiere

In una atmosfera gioiosa e festante è stato inaugurato ieri nel tardo pomeriggio il parco di via Grecia chiamato "Parco dei 5 sensi" ; e vedendone i colori, le forme e l'atmosera possiamo giurare che i cinque sensi dei bambini che da ieri sera vi trascorreranno le loro ore di gioco, ne saranno coinvolti.Il parco di via Grecia è stato inaugurato alla presenza del Sindaco e di altre autorità, ma soprattutto con una vasta partecipazione di residenti del quartiere, in particolare tante famiglie con i propri bambini.Ed è ai bambini che il parco viene affidato dal Sindaco, visibilmente soddisfatto di questo traguardo prezioso per la Città e la sua periferia che è un obiettivo fondamentale dover qualificare."Le telecamere ci saranno ma consegno il parco a voi", ha detto il Sindaco: "Siate gli occhi della città, i primi a custodire questo parco che è il più bello di Trani, è come un vostro giocattolo, rispettatelo e custoditelo!".L'ombra del vandalismo che dilaga nella città anche sulle giostrine dei bambini aleggia sulla inaugurazione, inutile negarlo. Nell'affidare ai bambini la cura del parco e dei suoi arredi è evidente quanto si temano azioni criminali. Il sistema di video sorveglianza è attivo e vigile , ha sottolineato Bottaro.La speranza è che il buon senso dei giovani che stanno deturpando Trani si aggiunga ai 5 cui è dedicato il Parco.