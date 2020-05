Buoni libro non ancora erogati, Barresi: «Le prepotenze, in tempo di pandemia, andrebbero abolite»

Social Video 5 minuti Ritardi dei buoni libro, parla la consigliera Barresi

La consigliera Anna Maria Barresi è intervenuta con un video pubblicato sui suoi canali social per fare chiarezza sull'erogazione, non ancora effettuata, dei buoni libro. «Perché non date la possibilità ai cittadini di riscuotere i buoni libro?», si chiede la consigliera di opposizione.«Le prepotenze, non dovrebbero esistere, ma in tempo di pandemia andrebbero abolite - commenta -. Lunedì ci rivedremo, così vi do il modo di organizzarvi, non solo contro i cittadini, ma anche contro di me! Buon lavoro».Di seguito il video.