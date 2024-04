Bus bloccato su via delle Forze Armate per un guasto, traffico intasato

Per un guasto al motore si sarebbe fermato un bus turistico prima di salire sulla rampa di via delle Forze Armate all'altezza dell'ingresso a Trani centro. Tre pattuglie della polizia hanno gestito la situazione del traffico che ovviamente in poco tempo ha creato lunghe code in una direzione e nell'altra. È stato necessario l'intervento di un mezzo a trainare il bus. Gli occupanti del mezzo sono stati Ovviamente fatti scendere e salire su un mezzo giunto in sostituzione.