Cattivi odori nella zona nord di Trani, Acquedotto Pugliese: «Non sono riconducibili al depuratore»

In riferimento alla notizia relativa ai presunti cattivi odori avvertiti nella zona Nord della città di Trani, Acquedotto Pugliese precisa che l'impianto funziona correttamente e che tali presunti cattivi odori non sono riconducibili al funzionamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'abitato.Sull'impianto tutte le stazioni più odorigene sono dotate di coperture e sottoposte a trattamento dell'aria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.Di recente il depuratore è stato oggetto di ulteriori lavori di adeguamento alle norme in materia di emissioni in atmosfera che hanno consentito una più efficiente gestione delle emissioni odorigene. Il depuratore funziona regolarmente e non presenta alcuna anomalia, rispettando i limiti di legge al rilascio delle acque come comprovato dalle analisi condotte da Arpa Puglia.