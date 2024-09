Dalle 9 (e per 24 ore) i lavori all'Acquedotto Pugliese: erogazione ridotta dell'acqua potabile

La riduzione della pressione idrica sarà avvertita principalmente negli stabili privi di autoclave o serbatoi con capacità di accumulo insufficiente, che hanno tempo fino alle 9 per raccogliere un po' d'acqua in bottiglie o taniche. Ma la durata dei lavori di manutenzione straordinaria all'adduttore del fiume Sinni di "Acque del Sud" - (la società che gestisce l'invaso lucano e il vettore interessato dai lavori - e che interromperà il flusso d'acqua verso il potabilizzatore di Acquedotto Pugliese rendendo necessario il fermo dell'impianto per 24 ore), fa consigliare una razionalizzazione dell'uso dell'acqua per tutti. L' Improvviso abbassamento delle temperature rende tutto più semplice, non fa caldissimo, una settimana fa sarebbe stato più problematico; ma chissà che questa situazione non sia l'occasione per rispettare maggiormente il bene che abbiamo di un'acqua disponibile sempre, cosa che non è e nel futuro non sarà affatto scontata. E magari imparare a chiudere il rubinetto tra una spazzolata ai denti e l'altra non sarebbe male imparare a farlo tutti, solo per dirne una. Dalle 9 di domani tutto torna normale, ma magari avremo preso qualche buona abitudine in più.