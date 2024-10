Siccità in Puglia, a Trani il Comune invita i cittadini a risparmiare acqua «evitando usi non essenziali»

Acquedotto Pugliese ha adottato nuove misure per affrontare la crisi idrica in Puglia causata dalla siccità.A partire da questa settimana, la pressione dell'acqua è stata ridotta su tutta la rete per preservare le risorse disponibili.Si invitano i cittadini a risparmiare acqua, evitando usi non essenziali. Alcuni disagi potranno verificarsi negli edifici senza autoclave o con riserve limitate.Per maggiori informazioni, consulta le FAQ sul sito di AQP.