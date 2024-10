Debora Ciliento:"Il furto alla Locanda del Giullare interrompe sogni e speranze"

"Il furto è di per sè un'azione abominevole. Questo diventa ancora più grave se è commesso ai danni di una realtà da anni simbolo di inclusione e cooperazione. Rubare in un luogo come la Locanda del Giullare significa interrompere sogni e opportunità per tutti coloro che hanno creduto sin dal primo giorno in questo progetto di solidarietà. E questo è inaccettabile." Debora Ciliento, assessore regionale del PD, da sempre é di casa alla Locanda e con un post sulla sua pagina Facebook esprime il dolore di una ferita per l'intera comunità cittadina :" Nella notte sono stati rubati pc, attrezzature e addirittura le mance dei tanti ragazzi che lavorano lì. Ma oltre al furto materiale, è innegabile la ferita che questo gesto ha provocato in tutta la comunità.Rivolgo la mia solidarietà agli operatori della locanda che sono certa ripartiranno con ancora più voglia di continuare a scrivere una bella pagina di storia".