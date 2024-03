Claudio Amendola, in Puglia per Il Patriarca 2: a Trani previsti set della serie tv

Già in corso di lavorazione le riprese de "Il patriarca 2", la serie TV di Canale 5 realizzata con la Apulia film commission e che vede come protagonista l'attore romano Claudio Amendola, pronto a riprendere il ruolo di Nemo bandera, capo di una azienda ittica. Figlio d'arte (i suoi genitori erano attori ma ben più noti come doppiatori, celebri e stimati soprattutto dagli attori americani e attrici americani cui prestavano vive e interpretazione), da classici ruoli di giovane romano di borgata, è diventato negli anni un attore convincente e versatile, da ruoli brillanti a intensi e drammatici. Torna in Puglia, tra Monopoli, Bari, Trani e Conversano: e per l'occasione fa una vera e propria dichiarazione d'amore alla Regione, non solo per le sue bellezze, le sue cattedrali e la autenticità con i quali i luoghi vengono esaltati, ma anche per le capacità professionali di tanti pugliesi che a Roma lavorano nel campo del cinema. Quanto al periodo in cui verranno girate le scene del patriarca a Trani , ancora nessuna notizia. Ma la città, ormai avvezza a essere set cinematografico, sarà pronta a organizzarsi al meglio.