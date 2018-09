Apulia Film Commission, tra i nuovi film girati in Puglia c'è anche Trani

Sono quattro le produzioni cinematografiche che da oggi gireranno in Puglia, utilizzando circa 60 maestranze locali. Si tratta del film 'The man with the answers' di Stelios Kammitsis; de 'Il ladro di giorni' di Guido Lombardi; del film breve 'Dad's name' di Beppe Tufarulo; e del primo ciack di 'Six underground' del produttore e regista americano Michael Bay, autore tra l'altro della saga 'Transformers'. Da domani Bay sarà a Taranto per girare il suo nuovo film (distribuzione Netflix) che avrà quale protagonista Ryan Reynolds. Riprese fino al 4 ottobre tra Bari, Monopoli (BA) e Gravina di Puglia (BA) per 'The man with the Answers', realizzato con il contributo di Apulia Film Fund della Regione Puglia (41mila euro) e il sostegno di Apulia Film Commission.Sarà fino al 10 ottobre tra Bari e Gravina di Puglia 'Il ladro di giorni' con Riccardo Scamarcio, Massimo Popolizio e il piccolo Augusto Zazzaro al suo primo lungometraggio. Quattro giorni tra Trani (BT), Bisceglie (BT) e Torre Canne (BR) per 'Dad's name'. Prodotto da Tapelessfilm in collaborazione con Art of Panic, il cortometraggio è finanziato da Apulia Film Fund della Regione Puglia (19.451 euro) con il sostegno di Afc.