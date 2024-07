Concerto al tramonto a Boccadoro: il 14 luglio a Trani musica e arte immersi nella natura

Dopo il grande successo del concerto a lume di candela dello scorso gennaio, Legambiente Trani è pronta a dare luogo ad un evento in cui la musica si fonderà con la bellezza naturale del luogo. Il 14 luglio, a partire dalle ore 18:30, la splendida cornice naturale di Boccadoro ospiterà un concerto al tramonto in riva al mare, con l'esibizione della Novilunio Superband.Il concerto segnerà anche l'inaugurazione della mostra artistica per l'Ecomuseo a Boccadoro, frutto del contest Wild Palette. Questo concorso, lanciato da Legambiente Trani e ArkadiHub nell'ambito del progetto del Corpo Europeo di Solidarietà "Radici", ha visto la partecipazione di numerosi artisti che hanno interpretato il tema "Ecomuseo della Pietra e dell'Acqua".Le opere esposte, che spaziano tra fotografie, pitture, collage, zentangle e poesie, sono ispirate alla natura, al paesaggio e alle culture che caratterizzano la zona di Boccadoro. Queste creazioni artistiche aggiungeranno una nuova nota di bellezza all'area, contribuendo alla sua valorizzazione e promozione.L'evento promette di essere un'esperienza dove musica e arte diventeranno le co-protagoniste di una serata all'insegna della bellezza e della cultura. L'ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione. Per riservare il proprio posto, è possibile contattare il numero 3487508703 tramite WhatsApp.