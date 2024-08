Concluso il progetto “Occhio alle truffe”, o no?

Si è svolto ieri, 26 agosto, presso la Biblioteca l'ultimo evento del progetto "Occhio alle truffe", promosso dall'Associazione Anteas. Durante l'incontro è intervenuto anche il Maresciallo Maggiore Luisa Vernice del Comando Provinciale Carabinieri BAT di Trani, la quale ha rimarcato la "professionalità" dei truffatori in azione, sempre pronti ad escogitare nuovi stratagemmi per restare al passo coi tempi, spronando più volte i cittadini presenti ad avere fiducia nello Stato e nelle Forze dell'Ordine.«Sorprendentemente – ha dichiarato la Dott.ssa Rosanna Di Pasquale - quello di stasera non è più l'ultimo incontro. C'è stata una proroga. L'ultimo appuntamento, probabilmente, sarà fissato al 2 ottobre. A prescindere, grazie allo Sportello Antitruffa il progetto andrà avanti. Anteas è un punto di riferimento per i cittadini, in particolare gli anziani, vittime di truffe e raggiri. Sono contenta, ma – ha ammesso - mi sarei aspettata una partecipazione molto maggiore. Il caldo sicuramente non ha aiutato».«Anteas – ha commentato l'Assessore Regionale ai Trasporti, Debora Ciliento – è una bellissima realtà. Conosco Antonio Malizia da tanti anni ed ammiro la sua tenacia e perseveranza. Ho visto nascere questo progetto quando ero Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Trani. Finalmente è venuto alla luce e sono felicissima».Bicchiere mezzo pieno, dunque, per l'Associazione Anteas che ha sicuramente già in cantiere nuovi progetti ed iniziative.