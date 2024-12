Concorsi al Comune di Trani: pubblicati 5 bandi di concorso per 21 posti

Sono stati pubblicati oggi sul portale del reclutamento InPA (www.inpa.gov.it) i bandi di concorso, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di complessivi 21 posti al Comune di Trani.I concorsi riguardano i seguenti profili: assistenti sociali (2 posti), agenti di Polizia Locale (8 posti), istruttori amministrativi (6 posti), specialisti amministrativi (2 posti), specialisti tecnici (3 posti).Le domande potranno essere inviate esclusivamente per via telematica sulla piattaforma inPA autenticandosi con SPID, CIE, CNE o eIDAS e compilando il format di candidatura. La registrazione, la compilazione e l'invio online della domanda devono essere completati entro l'11 gennaio 2025.Il dirigente del settore, Alessandro Attolico, ha voluto ringraziare l'ufficio personale "per la qualità professionale del lavoro svolto, come già accaduto nel 2020/2021 per la prima storica tornata di concorsi pubblici". "In coerenza e attuazione della programmazione del fabbisogno del personale da parte dell'Ente – scrive Attolico - stiamo dando corso e attuazione ad un nuovo sforzo procedurale e organizzativo. Attraverso queste procedure concorsuali rafforzeremo la dotazione organica dell'Ente per garantire ulteriormente qualità e puntualità nell'erogazione dei servizi, con particolare riferimento all'attuazione dei molteplici progetti del Pnrr. Assicureremo inoltre un maggior presidio del territorio con il concorso degli istruttori di Polizia Locale".I concorsi si articoleranno attraverso una prova scritta (risoluzione di quesiti a risposta multipla) ed una prova orale (riservata ai candidati che avranno superato lo scritto). La banca data dei quesiti a risposta multipla che saranno utilizzati nei questionari dello scritto sarà disponibile, per la consultazione da parte dei candidati, con modalità che saranno rese note successivamente con apposito avviso pubblicato sul sito del Comune di Trani e sul portale inPA.Il sindaco, Amedeo Bottaro, commenta così la seconda stagione di concorsi al Comune di Trani: "Siamo lieti di comunicare un'importante azione amministrativa per la nostra comunità: la pubblicazione di nuovi bandi di concorso per l'assunzione di personale. Questo passo rappresenta un impegno concreto dell'amministrazione comunale per rafforzare i servizi pubblici e garantire che il nostro Comune sia sempre in grado di rispondere con efficacia e tempestività alle esigenze di tutti voi. Le posizioni disponibili riguardano diversi settori strategici, con l'obiettivo di migliorare la qualità delle prestazioni offerte ai cittadini e di sostenere i progetti di sviluppo che abbiamo in programma. In partenza sono 21 i posti da coprire, numero delineato dal fabbisogno del personale del 2024. Ciò significa che le graduatorie che si comporranno all'esito delle selezioni saranno utilizzate dall'Ente per gli anni a seguire avendo già una previsione occupazionale cristallizzata sul biennio 2025/2026 di altre 14 unità. Invito pertanto chiunque sia interessato a leggere attentamente i bandi pubblicati sul portale del reclutamento inPA ed a partecipare. Confido che questi futuri inserimenti possano rappresentare un'opportunità sia per chi è alla ricerca di un'occupazione sia per il nostro Ente, che potrà contare su nuove e preparate risorse per affrontare con slancio le sfide future. Auguro un grande in bocca al lupo a tutti i candidati e ringrazio fin da ora coloro che decideranno di mettersi al servizio della nostra comunità