Controllo e valutazione cardiologica nei pazienti oncologici: numeri in crescita al Pta di Trani

Molti farmaci antitumorali hanno un effetto cardiotossico e, spesso, questa tossicità rende necessaria la sospensione di cure oncologiche con conseguenze sulla prognosi dei pazienti.L'unità Operativa di Cardiologia diagnostica non invasiva ed oncologica, presso il Presidio Territoriale Assistenziale di Trani, svolge una attività clinica di supporto per i pazienti, sia degenti che esterni, che afferiscono ai vari centri onco-ematologici della Asl Bt con l'obiettivo di riconoscere la cardiotossicità in una fase iniziale e asintomatica per poter così impostare terapie preventive o trattamenti curativi in tempi precoci.Tale attività viene esplicata, se richiesta, anche per pazienti esterni seguiti presso centri onco-ematologici di altre Asl della Regione Puglia."La cardiologia oncologica - commenta il dott. Lello Mascolo, responsabile della UOSVD di Cardiologia diagnostica non invasiva ed oncologica - è nata per consentire di portare a termine il percorso terapeutico avviato dal paziente ed ha permesso di ampliare le conoscenze dei predittori negativi con lo scopo di determinare un attento e costante controllo dello stato di salute di questi pazienti attraverso una valutazione non statica ma dinamica. Il controllo, infatti, è sia di natura clinica che metodica per determinare altri eventuali fattori di rischio presenti".Nel 2021 sono state 9.500 le prestazioni erogate, quasi 11mila invece quelle nel 2022 con una attività di collaborazione e di collegamento con le unità operative di Oncologia, Ematologia e Radioterapia di Barletta, di Oncoematologia di Trani, oltre che con il Centro di Orientamento Oncologico e Breast Unit. Nel 2022 oltre 6mila sono state le prestazioni rivolte verso utenti neoplastici, sia in regime ambulatoriale che ricoverati, mentre poco più di 4mila le prestazioni verso pazienti non onco-ematologici."Il nostro è un percorso unitario e multidisciplinare - prosegue Mascolo - per offrire all'utente la massima attenzione affinché il paziente possa, da un punto di vista cardiologico, essere in grado di supportare il trattamento oncologico diagnostico-terapeutico. Inoltre la nostra unità operativa effettua anche prestazioni a pazienti esterni non onco-ematologici ed a pazienti in regime di day service chirurgico e medico dei reparti ospedalieri che operano presso il PTA di Trani quali Medicina e Chirurgia di Bisceglie, Oculistica di Trani ed Urologia di Andria".Le prenotazioni possono avvenire tramite CUP, contattando telefonicamente la struttura al numero 0883.483316 o inviando una mail al seguente indirizzo: cardiologia.oncologica@aslbat.it.Dopo un primo accesso i pazienti oncologici ed ematologici vengono presi in carico dalla struttura e vengono programmati i successivi controlli cardiologici.