"CresciBusiness Digitalizziamo" in tour 2023

Un progetto di ampio respiro - nella sua prima edizione ha visto più di 2 mila aziende candidate - che mette al centro e dà valore alle realtà imprenditoriali di minori dimensioni che da sempre costituiscono dei punti di riferimento e di eccellenza nei territori nazionali. Digitalizziamo è l'iniziativa ideata daper valorizzare le aziende che si sono distinte nei processi di digitalizzazione attraverso una mirata riorganizzazione dei rispettivi modelli di business in funzione delle sempre più complesse esigenze della clientela, offrendo inoltre l'opportunità di accedere a servizi avanzati e formazione, grazie al supporto di partner come Alkemy, Cerved, Monitor Deloitte, Nexi e Visa. La delegazione di Intesa Sanpaolo, composta da Natale Casiero ed Antonio Fini rispettivamente direttore e gestore Aziende della filiale di Trani, Danilo Di Lorenzo e Luciano Mottola Direttore commerciale e Direttore di Area, attraversando borghi e città, ha fatto tappa nella città di Trani per incontrare, nella sede in Via Ronchi n. 4, una tra le 120 imprese premiate su tutto il territorio nazionale: la ifm S.r.l. "L'obiettivo della ifm è stato, fin dalla sua fondazione nel 2016, quello di innovare il mercato del Facility Management attraverso l'ottimizzazione dei processi aziendali con una chiara attenzione alla sostenibilità ed alla crescita, cogliendo le sfide della social innovation" commenta l'AD Sisto Zaccara che con grande soddisfazione riceve la targa di merito del CresciBusiness Digitalizziamo in Tour e prosegue "ci impegniamo ad accompagnare le realtà con cui interagiamo verso una digitalizzazione più spinta, sostenibile e modulare. Per questo abbiamo scelto di immettere sul mercato un nuovo sistema CMMS () per la gestione dei servizi globali standardizzati permettendo alle imprese di concentrarsi sul proprio CORE BUSINESS. Lo sviluppo tecnologico è la chiave per la crescita e la competitività del Paese e la nostra azienda, nel suo piccolo, sta contribuendo anche a questo."