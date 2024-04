Crescono i "like" sui social per il Comune di Trani, oltre Facebook anche Instagram

In crescita i consensi del Comune di Trani sui social: la pagina sta confermando un trend di crescita certificato dal numero di utenti che quotidianamente la seguono, ed infatti "si è passati dagli 11.830 followers di febbraio 2021 ai 14.339 di aprile 2024 a conferma della sua vitalità e del suo dinamismo, rafforzato anche dall'implementazione di un account Instagram della Città di Trani (e collegato alla pagina Facebook) che ha raggiunto analoga crescita: dai 3257 followers del 2021 ai 6158 di aprile 2024".I dati sono contenuti nella determina dirigenziale n. 510 dell'Area Affari Generali – Servizi alle persone (Ufficio Sport Turismo Cultura) a firma del dirigente dott. Alessandro Attolico, con la quale viene assunto un impegno di spesa di € 5.856,00 comprensivo di Iva per una periodo di 8 mesi a cominciare dall'1 maggio prossimo per il "servizio di gestione dei canali social della città di Trani" in favore della società Arts Media srl di Andria.Si legge nella determina che "…già da diversi anni, il Comune di Trani, tra i primi in Puglia, ha optato per questa soluzione individuandola quale luogo per attivare un dialogo senza barriere con i propri cittadini soprattutto nel corso dell'ultimo anno, segnato dalla pandemia; che la pagina sta confermando un trend di crescita certificato dal numero di utenti che quotidianamente la seguono: si è passati dagli 11.830 followers di febbraio 2021 ai 14.339 di aprile 2024 a conferma della sua vitalità e del suo dinamismo, rafforzato anche dall'implementazione di un account Instagram della Città di Trani (e collegato alla pagina Facebook) che ha raggiunto analoga crescita: dai 3257 followers del 2021 ai 6158 di aprile 2024".La pagina "offre quotidianamente contenuti ed informazioni riguardanti le attività dell'Amministrazione Comunale ed è sempre reattiva nei messaggi di risposta agli utenti diventando alternativa, per richieste e segnalazioni, al più classico canale della mail o della produzione di richieste cartacee; che per la tipologia di contenuti postati (infografiche, video, link a contenuti prodotti sul sito istituzionale della Città di Trani) la pagina ha riscosso un notevole gradimento, arrivando con sorprendente facilità a tutte le fasce della popolazione". Per questa ragione "per il Comune diventa fondamentale mantenere una presenza online vicina ai cittadini, andando quindi oltre al semplice sito web e indirizzo email", e di qui "la necessità di avvalersi di competenze specialistiche e dedicate, piani editoriali, strumenti e risorse, una crescente conoscenza delle potenzialità dei social media ed un approccio evoluto alla comunicazione pubblica parallela a quella istituzionale", tenendo conto "anche conto degli imminenti appuntamenti di carattere nazionale organizzati a Trani e che necessitano di massima divulgazione come le Frecce Tricolori in programma il prossimo 12 maggio".