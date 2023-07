Dall'1 ottobre don Michele Cirillo lascia la parrocchia San Giovanni, al suo posto don Gaetano Lops

«Carissimi e Carissime – scrive l'Arcivescovo Leonardo D'Ascenzo nella missiva in data 18 luglio 2023 – quale Pastore della comunità diocesana è mio compito, al fine di garantire la cura delle anime, provvedere agli uffici e agli incarichi pastorali tramite la nomina di collaboratori che condividano con me la sollecitudine per l'evangelizzazione. Dopo attento discernimento ed essendomi avvalso di consultazioni in spirito di corresponsabile sinodalità, vi comunico le seguenti provvisioni canoniche per il nuovo anno pastorale»

UFFICI E SERVIZI DIOCESANI

Ing. Antonio RAGNO, Direttore dell'Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici e per la Nuova Edilizia di Culto, dal 1 ottobre p.v.

Sac. Mauro SARNI, Responsabile della Sezione dell'Ufficio Matrimoni per la zona pastorale "S. Ruggero" di Barletta, dal 1 ottobre p.v.

ALTRI INCARICHI PASTORALI

Sac. Gaetano LOPS, Parroco della parrocchia "S Giovanni Battista" in Trani, Presidente del Capitolo Cattedrale di Trani, Rettore della Basilica Cattedrale, dal 1 ottobre p.v.

Sac. Vincenzo GIANNICO, Parroco della parrocchia "S. Maria delle Grazie" in Trani, dal l ottobre p.v.

Sac. Nicola GROSSO, Vicario parrocchiale della parrocchia "S. Giovanni Battista" in Trani, dal l ottobre p.v.

Sac. Mauro SARNI, Vicario Parrocchiale della parrocchia "S. Sepolcro" in Barletta, dal 1 ottobre p.v.

Silvestro LAFASCIANO.C.SS.R., Vicario Parrocchiale della parrocchia "S. Gerardo Maiella" in Corato, dal 1 agosto p.v.

Sac. Michele CIRILLO, Cappellano delle Suore "Figlie della Carità" in Trani, dal l ottobre p.v.

Vincenzo MIGLIACCIO, B., Cappellano delle Suore Angeliche di S. Paolo – Casa di riposo "Dott. G. Bassi", in Trani, dalla data odierna

Manuel Alberto Llempen MEDINA, O.S.J., Cappellano delle Suore Serve dei Poveri, dette del Boccone del Povero – Pia Casa "S. Giuseppe" in Margherita di Savoia, dal l agosto p.v.

Sac. Gennaro DICORATO, Coordinatore zonale della zona pastorale ofantina, dal l ottobre p.v.

Sac. F. DORONZO e Sac. P. QUERCIA, Responsabili squadra di calcio dei presbiteri.

«Auspico – conclude l'Arcivescovo – che tutti i membri del popolo di Dio accolgano quanti sono stati nominati con stima e fiducia, sostenendoli con la preghiera e la fattiva collaborazione. A tutti auguro un proficuo lavoro pastorale a servizio della comunione ecclesiale».

