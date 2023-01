Sant'Antonio Abate, messa con benedizione degli animali alla Parrocchia San Giovanni

In occasione della festività di Sant'Antonio Abate, martedi' 17 gennaio 2023 ore 18.30, si terrà la messa con benedizione degli animali presso la Parrocchia San Giovanni sita in via Beltrani 35bis.Sant'Antonio, fin dall'epoca medievale, viene invocato nel mondo occidentale come protettore degli animali domestici. Questi ultimi – non solo cani e gatti, ma anche animali di tradizione contadina – vengono portati nelle piazze dei paesi e davanti le chiese per ricevere la benedizione. La nostra Parrocchia ospiterà tutti gli animali all'interno della Chiesa.