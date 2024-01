Il 2023 ha segnato un punto di svolta nel panorama musicale giovanile locale con la nascita del gruppo "InArt Music Project". Quest'ultimo, in collaborazione con l'associazione di promozione sociale "Annunciate dai tetti", il cui presidente è don Domenico Bruno, e la nota pagina Instagram TRANI 2.0, ha organizzato un evento musicale che si prepara a incantare gli animi durante le festività: "Trani Christmas Show - Presepe in Musica".Dopo il successo dello scorso anno sia del "Presepe multimediale" promosso dall'associazione Annunciate dai tetti, sia dello spettacolo musicale "Trani Christmas Show" condotto dall'allora esordiente band Inart Music Project, e data la numerosa affluenza dei visitatori a entrambi gli eventi, quest'anno le due realtà si sono unite per dar vita a un progetto comune in cui far confluire le specifiche caratteristiche e qualità di ciascun partecipante.Lo spettacolo avrà luogo il 5 gennaio 2024 alle 20.30 presso la chiesa di San Giovanni.Questa manifestazione si distingue per l'armoniosa fusione tra brani musicali e parti narrate in una coinvolgente interpretazione dal vivo.La magia della musica si unirà al fascino del racconto: brani celebri e tradizionali del periodo natalizio e pop verranno eseguiti con maestria da musicisti e cantanti talentuosi, alternandosi al racconto di giovani attori che narreranno la nascita del piccolo Gesù, regalando al pubblico un'esperienza artistica suggestiva e avvolgente.Si tratterà di un'opportunità imperdibile per la cittadinanza, famiglie e giovani che desiderano immergersi nell'autentico spirito del Natale attraverso la musica e la condivisione di un momento di bellezza e riflessione.Lo show è stato reso possibile anche grazie all'intervento delle "Politiche Giovanili" del Comune e dell'associazione "Delfino Blu". Un valido supporto, infine, è giunto dall'Auser di Trani che ha ospitato il gruppo dei giovani musicisti e cantanti durante il periodo delle prove.