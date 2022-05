La Baldassound suona per Santa Rita

Si terrà domani domenica 22 alle 20.30 presso il sagrato della chiesa di San Giovanni a Trani un concerto a cura dell'orchestra della scuola Baldassarre, la Baldassound, diretta dal Maestro prof. Alessandro Giusto. La serata, una novità assoluta nel panorama religioso e culturale nel sodalizio, per l'occasione, tra una confraternita, quella di Santa Rita ed una scuola, quella diretta dal Dirigente dott. Marco Galiano che ha accettato con entusiasmo l'invito alla collaborazione.Il Meastro prof. Alessandro Giusto, insieme agli altri docenti di musica, ha preparato i giovani talenti della scuola per il particolare ed inedito evento organizzato in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Rita. Un avvenimento da non perdere.