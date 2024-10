"Delicatezza": si inaugura stasera la mostra fotografica nell'Hub Portanuova

Dal 4 al 18 ottobre, Portanova Hub di via Nigrò 18 ospiterà una mostra fotografica organizzata dal collettivo artistico ARTxHUB, unica nel suo genere, dedicata al tema della "Delicatezza". L'ingresso sarà gratuito, offrendo a tutti l'opportunità di immergersi in un viaggio visivo che esplorerà la bellezza e la fragilità dei momenti quotidiani. L'orario di apertura sarà alle 20.30.ARTxHUB nasce dal desiderio di un gruppo di giovani di creare una realtà artistica dinamica e inclusiva sul territorio.L'obiettivo è promuovere l'arte e la cultura in tutte le sue forme, offrendo uno spazio dove creatività e passione si incontrano nel dialogo di nuovi talenti pronti a volersi esprimere.Organizzatori di sogni, pronti a trasformare idee in realtà e a supportare artisti emergenti, in un luogo dove l'arte prende vita.Fanno parte di ARTxHUB:Silvia Amicarelli (Photography director / Photographer)Davide Di Lauro (Art director / Figurative visual art)Alessio Gagliardi (Artistic Coordinator / Figurative painter)Nina Karablin (Art curator / Figurative artist)Sara Mancini, (Art graphic director / Photographer)Martina Scaringi (Graphic designer / Figurative artist)La "Delicatezza" sarà il filo conduttore che legherà le opere di dieci talentuosi artisti: Monica Albano, Noemi Amendolagine, Silvia Amicarelli, Nicole Ciani, Davide di Lauro, Davide Galli, Sara Mancini, Natalia Reali, Chiara Ventola e Alessio Tricarico. Ogni scatto catturerà momenti apparentemente semplici ma carichi di significato, come una carezza, un bacio, un volto, un cielo o una panchina. Questi elementi diventeranno simboli di attimi sospesi, ricordi che non andranno dimenticati.Ogni fotografia esposta rappresenterà la fragilità e la bellezza di ciò che è spesso considerato effimero, ma che avrà il potere di rimanere impresso nella memoria. Questa iniziativa inviterà il pubblico a riflettere su quanto anche le piccole cose della vita possano essere cariche di significato e delicatezza, stimolando una visione più attenta e sensibile del mondo.La cittadinanza è invitata a visitare questa mostra ed a lasciarsi ispirare dalla delicatezza catturata attraverso l'obiettivo di questi talentuosi artisti.