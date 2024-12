La tranese Rosalì Verde seconda al Musical Film Awards, il Festival del doppiaggio

Una passione per il canto, unita a studio e dedizione, che alla musical performer Rosalie Verde sta consentendo di veder diventare sempre più tangibili i sogni: e così nel Music Film Awards di Ferrara ha conquistato il secondo premio assoluto. Questo risultato vedrà la possibilità di far parte della giuria del prossimo Giffoni Film Festival, il più prestigioso al mondo festival del cinema per ragazzi e a partecipare a masterclass e incontri cinematografici. Nel Teatro Nuovo di Ferrara Rosalì ha emozionato pubblico e giuria interpretando il brano "Il mondo è mio" nei panni di Jasmine insieme a Manuel Meli, il doppiatore di Aladdin nel capolavoro Disney. "Cantare nei panni di Jasmine insieme alla voce originale di Aladdin ossia Manuel che è veramente mi ha preso per mano in questa performance realizzata insieme è stato davvero vivere come in una favola"Madrina della manifestazione è stata Claudia Gerini ma a decretare il secondo posto di Rosalie è stata una giuria prestigiosissima nel campo del doppiaggio musicale, composta da Fabrizio Vidale, storico doppiatore, Danila Colamartino, manager di Netflix Italia, Miriam Giuliano di Amazon mgn Studios e Prime video Italia. Rosalì e i quattro finalisti si sono esibiti in uno show musicale animato dalla musica della Ferrara Film Orchestra diretta da Dino Scudieri, orchestra che vanta nel suo repertorio anche una collaborazione con Giò Di Tonno, il cantante di Notre Dame de Paris che è già stato protagonista di questo festival.Commovente il messaggio d'amore della mamma di Rosalì, la nota insegnante di danza e pattinaggio artistico di Trani nell'ultimo anno salita alla ribalta nazionale grazie alla sua straordinaria partecipazione a The Voice senior dove ha conquistato giuria e pubblico:"Ora Rosali,figlia dal canto soave, resta lì, sul tuo tappeto volante di artistici sogni, e non permettere ad alcuno di farti scendere. Perché la vita può essere sogno per chi ha ali nel cuore , come te.Bravissima!"