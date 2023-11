Diamo amore e una casa a Miura: l'appello della Lega del Cane di Trani

La straziante storia di Miura, che per solitudine si ferisce per fuggire dal suo box

Un cane di razza molossa, ritrovato qualche mese fa vagante per le campagne, di certo abbandonato. Oggi si trova nei box della sezione tranese della Lega nazionale del Cane, ma sembra non accettare quella condizione: si ferisce e tenta di uscire da quelle sbarre. E i volontari della Lega lanciano un appello sui social: "Questa è la scena che ci ritroviamo davanti agli occhi ogni mattina: un box pieno di sangue, il box di Miura.Miura è al limite, un cane dolcissimo che "semplicemente" non ha accettato questa condanna e si ferisce anche il corpo cercando di uscire da lì. È straziante. Miura ha bisogno di un umano da amare, ha bisogno di vivere e lo sta urlando al mondo facendosi male contro le sbarre di un box continuamente. Chi può la porti via….temiamo il peggio". Chi volesse contattarli: info adozione 3476089257 Lega del cane Trani. (Miura : mix corso, anno di nascita 2016)