Stop ai canali lager, Trani tra i Comuni virtuosi: il Comune salva il pitbull Tyson

Oltre 7mila firme raccolte in poche settimane per la, promossa online da. Prosegue la battaglia per impedire l'aggiudicazione di bandi al ribasso d'asta e al tempo stesso si diffondono sul territorio esempi virtuosi alternativi. Dopo Modena, Magreta, Firenze, Roma e Napoli, già coinvolte nel programma #nessunoescluso della Fondazione, da Nord a Sud Italia si registrano altri incoraggianti risultati.Daarriva la storia di un Comune disposto a sostenere le spese per il recupero di un cane interessato da alterazioni comportamentali grazie al trasferimento in un centro specializzato, valorizzando così l'idea secondo la quale ogni individuo ha diritto di godere di servizi qualitativamente elevati che favoriscano il percorso verso l'adozione.La storia è quella di, entrato nel Canile Sanitario da circa un anno. Tyson aveva aggredito varie volte volontari e operai della struttura, tant'è che la Asl aveva già attivato la procedura di valutazione per il recupero o la soppressione. Per mesi il cane è rimasto chiuso nel suo box, peggiorando giorno dopo giorno. In una prima fase, manifestava la propria esasperazione scagliandosi contro le grate del box e ferendosi sul volto, in seguito ha cominciato a rifiutare il cibo e si lasciava deperire.A seguito della segnalazione della Lega Nazionale del Cane, Sezione Trani, Fondazione CAVE CANEM è stata individuata come l'ente migliore per garantire a Tyson un percorso di recupero comportamentale. Il pitbull ha raggiunto il Canile Rifugio Valle Grande di Roma all'inizio di ottobre e oggi è seguito da un educatore cinofilo dedicato. Esce in passeggiata e al momento non ha mai mostrato segnali di aggressività. Verrà sottoposto a visite specialistiche in quanto ha manifestato i disagi di un individuo ipovedente e con problemi di udito; deficit che se non gestiti, possono sicuramente date vita a disagi del comportamento."Abbiamo scritto al– dichiara, Vicepresidente di Fondazione CAVE CANEM - e offerto l'aiuto dei nostri professionisti per definire un modello di bando per l'aggiudicazione dei servizi di custodia, gestione, accudimento e recupero psico-fisico di animali abbandonati che tenga conto delle caratteristiche etologiche della specie seppur in un contesto detentivo e che consideri prioritari il recupero psicofisico e adozione di ogni individuo e il corretto utilizzo dei fondi pubblici. Non si è fermata la nostra azione di supporto alle Amministrazioni Comunali virtuose, alle Associazioni e ai Gestori lungimiranti, per efficientare i canili rifugio e favorire il virtuoso circolo delle adozioni"."Negli ultimi anni, abbiamo visto Amministrazioni comunali bandire, e in alcuni casi aggiudicare gare, prevedendo l'affidamento secondo il criterio del massimo ribasso o purché il prezzo fosse inferiore o, al massimo, pari a quello a base d'asta prevedendo quotazioni che oscillano tra € 1,73 giornaliero per cane e € 2,70 al giorno a cane (IVA esclusa) - sottolinea Faiella - importi totalmente insufficienti a garantire l'erogazione di servizi qualitativamente elevati a favore di animali già costretti a patire la condizione di costrizione in un contesto detentivo quali sono i canili rifugio"Basti pensare – prosegue la Vicepresidente di Fondazione CAVE CANEM - che, riprendendo una nota del Ministero della Salute, già nel 2016 ha dichiarato di ritenere appropriato che il Comune preveda un importo oscillante, approssimativamente,. In caso di aggiudicazione a un prezzo inferiore ai 4 euro, anche considerando l'inflazione, risulta alto il rischio che le cure e la gestione fornite agli stessi cani risulti non ottimale e, anzi, esponga a rischi diincompatibile con la natura degli animali e produttiva di grave sofferenza: si tratta di". La petizione è online sul sito internet della Fondazione: https://fondazionecavecanem.org/landing/emergenza-deportazione-firma-la-petizione/