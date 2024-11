Domani a Trani "Domenica in salute": screening gratuiti cognitivi, visivi e uditivi in piazza della Repubblica

L'Associazione Aurora OdV desidera informarVi dell'evento "Domenica in Salute", che avrà luogo domenica 17 novembre 2024 presso Piazza della Repubblica a Trani, dalle 09:30 alle 13:30. Questo evento, giunto alla sua seconda edizione, si pone l'obiettivo di sensibilizzare e informare il pubblico adulto e anziano sui temi della prevenzione legati a problematiche sensoriali e cognitive, spesso interconnesse.l'Associazione Aurora OdV ha costantemente contribuito al benessere del territorio promuovendo attività di screening, divulgazione medica e legale e progetti psicopedagogici. Tali iniziative sono state concepite per offrire un supporto concreto alla cittadinanza, favorendo la prevenzione e l'accesso a informazioni e strumenti essenziali per la salute e il benessere.Durante la giornata sarà possibile per i partecipanti sottoporsi a screening uditivi, visivi e cognitivi, eseguiti da professionisti del settore. L'evento prevede la partecipazione dei seguenti esperti:Dott.ssa Maria Roberta Massimini, psicologaDott. Giorgio Pagnotta, audioprotesistaDott. Nicola Giannotti, audioprotesistaOptometriste Ida Funari e Giulia PizzichilloSig.ra Patrizia Di Perna per Ass. AismOgni screening sarà effettuato in modalità non invasiva e ha il solo scopo di fornire informazioni preliminari, lasciando agli interessati la possibilità di approfondire i risultati presso i propri medici.Siamo inoltre lieti di poter collaborare con l'Associazione AISM Sclerosi Multipla, che sarà presente per una campagna di sensibilizzazione e informazione rivolta alla consapevolezza della sclerosi multipla.L'importanza della prevenzione delle problematiche sensoriali e cognitive non può essere sottovalutata, poiché queste condizioni, se non diagnosticate e affrontate precocemente, possono compromettere significativamente la qualità della vita e l'indipendenza delle persone. Per questo motivo, promuoviamo un'informazione accessibile e tempestiva per sensibilizzare e orientare i cittadini verso un'adeguata cura della propria salute.