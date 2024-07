Domani presentazione e inaugurazione del servizio Bike Sharing in Piazza Re Manfredi

Giovedì 18 luglio alle ore 10:30 sarà inaugurato, presso la stazione bike sharing di Piazza Re Manfredi in prossimità della Cattedrale di Trani, il servizio di noleggio biciclette cittadino, alla presenza delle autorità e degli operatori che informeranno la cittadinanza sul funzionamento del nuovo sistema di trasporto.Il Comune di Trani, attraverso l'avviso pubblico emesso dalla controllata AMET S.p.A., ha aggiudicato il servizio alla VAIMOO S.r.l., società (parte di Angel Holding) con sede a Mola di Bari e già operatore del servizio di bike sharing del Comune di Bari e di diversi altri comuni in Puglia e in Italia.Il servizio, che non ha costi per la municipalità e che comprende una flotta di 120 e-bike suddivise in 20 stazioni, partirà progressivamente dal lunedì successivo all'inaugurazione ed ha l'obiettivo di offrire ai cittadini un sistema integrato tra i servizi di trasporto pubblico locale operati da AMET S.p.A. e il nuovo bike sharing di VAIMOO. L'integrazione prevede, inoltre, importanti scontistiche sull'utilizzo del servizio del bike sharing VAIMOO per gli utenti in possesso di un titolo di viaggio AMET in corso di validità.La Regione ha finanziato questo progetto con 600 mila euro all'Amet, azienda di trasporto del Comune di Trani, all'interno del programma di promozione dei servizi di sharing mobilty sostenuto da MIT e MEF con 3,7 milioni di euro – ha detto l'assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia, Debora Ciliento -. L'iniziativa rientra tra gli obiettivi della Regione Puglia finalizzati all'incentivazione della mobilità sostenibile e l'intermodalità soprattutto in ambito urbano, nel quale ci si deve spostare con sempre maggior facilità utilizzando i mezzi di trasporto pubblico collettivo e i veicoli elettrici come le e-bike per l'ultimo miglio. Abbiamo riscontrato interesse nei Comuni e soprattutto nell'utenza, sempre più propensa ad abbandonare l'auto privata e a godersi la città e le sue strade con un mezzo di trasporto che rispetta l'ambiente e la salute. Trani è una città che offre scorci di notevole bellezza e spiagge, e questo servizio sarà sicuramente apprezzato tanto dai turisti che dai tranesi.""Consentiremo – spiega l'assessore alla Polizia Locale e Viabilità, Cecilia Di Lernia – a cittadini e turisti di vivere la città in modo diverso. L'intervento contribuirà alla riduzione del traffico e permetterà a molti di osservare da angolature diverse l'immenso patrimonio storico della nostra città. Il bike sharing torna ad essere una piacevole realtà e siamo felici di poter riproporre questo percorso di mobilità sostenibile, utilissimo a migliorare la qualità della vita di ciascuno di noi. Le 20 stazioni serviranno tutta la città: centro storico, zone balneari ma anche periferie, nella certezza che i cittadini stavolta avranno cura delle bici elettriche"."Proseguono gli investimenti a beneficio della comunità e dell'azienda Amet, una risposta concreta a chi ci dice che stiamo dismettendo l'azienda" dice il sindaco, Amedeo Bottaro. "Siamo orgogliosi di aver condotto una società pubblica nel radicale processo di ammodernamento del suo parco mezzi. Oltre al bike sharing, in dieci anni di governo cittadino abbiamo ottenuto finanziamenti complessivi per 14 nuovi autobus di cui 7 totalmente elettrici, 3 a metano e 4 a basso impatto ambientale, parte dei quali già su strada. Il servizio di bike sharing si inserisce in questo rinnovato contesto. Questa iniziativa è frutto di un lavoro di squadra e di una visione condivisa. Col supporto di un'azienda leader nel settore della mobilità sostenibile, offriremo un servizio di alta qualità, efficiente e sicuro, che consentirà un utilizzo facile e intuitivo, accessibile a tutti, dai più giovani ai meno giovani. Il nostro obiettivo è quello di promuovere sempre più una cultura della mobilità sostenibile, incoraggiando i cittadini a scegliere la bicicletta per gli spostamenti quotidiani. Non a caso si è già pensato a delle formule di scontistica che possano suggerire un'alternativa economica, pratica ed ecologica all'uso dell'auto".Per l'Amet questa inaugurazione costituisce un altro passo importante nel proprio ruolo di esecutore di un pubblico servizio. – Commenta Angelo Nigretti, Amministratore Delegato di AMET S.p.A.– Grazie all'impegno congiunto dell'Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia e di Amet spa, in ossequio agli obiettivi dati dal Comune di Trani, si è potuti arrivare alla conclusione di questo accordo innovativo per gli utenti della città di Trani. Questi ultimi, infatti, in possesso di un valido titolo rilasciato da Amet spa, potranno avere a prezzi scontatissimi la possibilità di utilizzare il bike sharing lasciando a casa la propria autovettura con il duplice beneficio sia da parte dell'utente che dell'intera comunità in termini di risparmio economico ma soprattutto in termini di ambiente. Questo nuovo servizio costituisce il secondo passo, dopo l'inaugurazione dei tre pullman elettrici, verso gli obiettivi dati dalla Comunità Europea e ben recepiti dalla Regione Puglia e dal nostro Comune di incentivare la mobilità sostenibile e intermodale urbana nell'ottica di consentire al cittadino un servizio pubblico efficiente che costituisce, nello stesso tempo, una migliore qualità della vita di tutti i giorni."Dopo Bari, Molfetta e Giovinazzo, Altamura e Gravina in Puglia l'avvio nella città di Trani è un altro passo importante verso l'obiettivo di utilizzare questi servizi come volano per il miglioramento della vita urbana in tutti i comuni della Puglia. – Commenta Matteo Pertosa, CEO e fondatore di VAIMOO – siamo orgogliosi di poter contribuire ulteriormente alla crescita di una rete della ciclabilità regionale, dove le ebike VAIMOO vengono progettate e realizzate. Auspichiamo che anche gli altri Operatori di Trasporto in Regione, che hanno questa opportunità, possano compiere presto questo passo avviando questi servizi e offrendo ai loro cittadini una nuova esperienza di trasporto integrato con la mobilità leggera".Tutte le informazioni sulle tariffe per utilizzare il servizio e il posizionamento delle stazioni sono disponibili dal giorno del lancio del servizio sul sito: https://trani.vaimoo.app/