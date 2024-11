Domani sotto i portici in Corso Italia il mercatino per i gatti del Collarino Rosso

Lui è Rocco , uno dei gattini in stallo da Irene Carbonara : sano, vaccinato adorabile, bellissimo, gli era stata promessa l'adozione e dopo due settimane di attesa è stata ritirata senza un perché. È uno dei tanti casi per i quali domani sarà aperto per tutta la giornata il mercatino che verrà allestito sotto i portici in Corso Italia a partire dalle 10:00. La situazione della Onlus Il collarino rosso che si occupa dei gatti randagi nella città, della loro cura, della sterilizzazione, delle adozioni, è veramente grave. La gente anche dalle città vicine abbandona alle VOLONTARIE, o sapendo che le volontarie non si tirerebbero INDIETRO, decine e decine di gatti, di cucciolate, di gatti malati, pensando che l'associazione goda di finanziamenti e sovvenzioni da parte di enti PUBBLICI, anche perché qualche anno fa blasonata con un riconoscimento civico. " Ma quale finanziamenti, Siamo un punto di riferimento non solo a Trani ma anche per le città vicine e non abbiamo neanche 50 centesimi o un'ombra di vantaggio dal Comune come ad esempio una sede in cui poter far stare in stallo i gatti in cura o in attesa di adozione", ci dice Irene Carbonara, che più volte dichiara di voler abbandonare la lotta ma il suo amore immenso per le povere creature, nonostante l'età che avanza e nonostante una casa che è diventata da anni una clinica veterinaria per gatti, non le dà mai il coraggio di farlo. Di questo si approfittano veramente tutti e quindi l'azione di Irene e del suo gruppo di volontarie ha bisogno indispensabile di fondi per le cure che sono costosissime, nonostante l'azione di veterinari come la dottoressa Santovito che si limitano a richiedere le spese vive degli interventi, dei farmaci, dei trattamenti. Anche un. euro può essere importante , anche una piccola offerta con un acquisto : anche perché gli oggetti sono molto belli e possono costituire un anticipo dello shopping natalizio facendo del bene a questa associazione che si prodiga ogni giorno per queste creature.