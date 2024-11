II mercatino del Collarino Rosso per i gatti randagi: sempre meno adozioni, grazie al supporto di tutti"

È piena di bellissimi oggetti artigianali la bancarella allestita dalle volontarie che si prendono cura dei gatti di Trani, che si occupano di recuperarli se in difficoltà, di sterilizzarli, di provvedere alle loro adozioni, di curarli quando vengono raccolti in condizioni disperate, di nutrirli. "È andata discretamente, non solo abbiamo venduto diversi oggetti ma chi ci conosce è venuto anche solo per lasciare una piccola offerta sapendo il lavoro che svolgiamo quotidianamente" : così. Domenica scorsa sotto i portici di Corso Italia si è tenuto uno dei mercatini che le volontarie dell'associazione allestiscono periodicamente grazie alle donazioni di oggetti da parte di attività commerciali o da privati, ma anche manufatti artigianali che costituiscono sempre più una attrazione e una risorsa per la raccolta fondi necessaria alla cura e alla sterilizzazione dei gatti randagi. "Non finiamo mai di ringraziare queste persone che ci consentono non solo di fare i mercatini ma anche lotterie online. Sono risorse indispensabili per noi: il servizio ASL a Trani sterilizza Massimo uno o due gatti al mese, ma se la situazione a Trani è sotto controllo é grazie al collarino rosso che a spese proprie realizza questa campagna di sterilizzazione per contenere il numero dei gatti."Una convenzione con il Comune di Trani prevede che il Comune provveda a proprie spese a curare i gatti investiti, incidentati, ma piaga della violenza sugli animali apre un capitolo doloroso che ci vede curare gatti in condizioni disperate anche torturati dai vandali : ovviamente servirebbero controlli su questa violenza dilagante non solo sugli animali e ovviamente un lavoro di educazione alla base delle famiglie e dalla scuola. In molti ancora ritengono una violenza però la sterilizzazione dei gatti ma su questo Irene carbonara, vicepresidente e spesso portavoce dell'associazione non ha mezzi termini: " A parte che l'accoppiamento è molto doloroso per le femmine e provoca grossi litigi tra i gatti maschi ma ci rendiamo conto che è sempre più difficile sistemare i gattini che troviamo nelle cucciolate, destinate a finire sotto una macchina o a essere vittime di gente senza scrupoli? Le sterilizzazioni sono indispensabili ed è Grazie ripetiamo al collarino rosso che la situazione a Trani è abbastanza sotto controllo". Già lavoro le volontarie per il prossimo mercatino e soprattutto per quelli nel periodo natalizio, per i quali sono previsti lavori artigianali già in preparazione