"Il dono della vita": domenica prossima Annamaria Pasqua di Bisceglie nel Circolo Dino Risi

Domenica 17 novembre alle ore 18.00, il Circolo del Cinema "Dino Risi" ospita la presentazione del libro "Il dono della vita" di Annamaria Pasquadibisceglie, biologa specializzata in genetica e nutrizione.Il libro, basato sull' esperienza personale dell'autrice, affronta il tema della bionutrizione cellulare per la prevenzione e la cura delle malattie.Il saggio ha la prefazione di Philippe Lagarde, oncologo di fama internazionale, conosciuto per le sue ricerche innovative e la sua attenzione per il sociale.Modera la presentazione dell'incontro la dottoressa Iolanda Peluso.Ingresso libero.